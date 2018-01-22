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08:08 (мск), источник: АиФ Омск

С 1 февраля родители смогут подать заявление на приём детей в школы Омска

Приём заявлений на зачисление первоклассников продлится до 30 июня 2018 года.

В мэрии Омска сообщили, что с 1 февраля 2018 года в городских школах начнётся приём заявлений на зачисление первоклассников.

«Зачисление детей, зарегистрированных на закреплённой территории, оформляется приказом руководителя учреждения в течение семи рабочих дней после приёма документов. Приказы размещаются на информационном стенде учреждения в день их издания. Отказано в приеме может быть лишь в том случае — если нет свободных мест. Но это должно быть указано в визе руководителя учебного заведения на заявлении родителей о зачислении ребенка в первый класс», — пояснили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что для будущих первоклассников не предусматриваются вступительные испытания. Приём заявлений продлится до 30 июня 2018 года. Подробную информацию можно получить на официальном сайте департамента образования администрации Омска: www.omsk.edu.ru.

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