С 1 февраля родители смогут подать заявление на приём детей в школы Омска
Приём заявлений на зачисление первоклассников продлится до 30 июня 2018 года.
Приём заявлений на зачисление первоклассников продлится до 30 июня 2018 года.
В мэрии Омска сообщили, что с 1 февраля 2018 года в городских школах начнётся приём заявлений на зачисление первоклассников.
«Зачисление детей, зарегистрированных на закреплённой территории, оформляется приказом руководителя учреждения в течение семи рабочих дней после приёма документов. Приказы размещаются на информационном стенде учреждения в день их издания. Отказано в приеме может быть лишь в том случае — если нет свободных мест. Но это должно быть указано в визе руководителя учебного заведения на заявлении родителей о зачислении ребенка в первый класс», — пояснили в
Отметим, что для будущих первоклассников не предусматриваются вступительные испытания. Приём заявлений продлится до 30 июня 2018 года. Подробную информацию можно получить на официальном сайте департамента образования администрации Омска: www.omsk.edu.ru.