С 1 февраля родители смогут подать заявление на приём детей в школы Омска

«Зачисление детей, зарегистрированных на закреплённой территории, оформляется приказом руководителя учреждения в течение семи рабочих дней после приёма документов. Приказы размещаются на информационном стенде учреждения в день их издания. Отказано в приеме может быть лишь в том случае — если нет свободных мест. Но это должно быть указано в визе руководителя учебного заведения на заявлении родителей о зачислении ребенка в первый класс», — пояснили в пресс-службе городской администрации.