В Троицке из-за мороза отменили занятия в школах. В Челябинске школы работают в обычном режиме

Источник: Uralpress.ru

Как сообщается на официальном сайте города, утром температура воздуха составила минус 25,5 градусов.

Челябинские школьники учатся сегодня в обычном режиме. Температура воздуха утром в областном центре составила минус 22 градуса.

По прогнозам Челябинского гидрометцентра, предстоящей ночью ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы. В Челябинске столбик термометра покажет минус 25−27 градусов.

Занятия отменяются с 1 по 4 класс при температуре воздуха минус 25 градусов при скорости ветра 1−4 метров в секунду и при минус 25−27 градусов, если нет ветра.

С 1 по 7 класс — при температуре воздуха минус 25 градусов при скорости ветра 5 метров в секунду и более, при минус 26−27 градусов при скорости ветра 1−4 метров в секунду и при минус 28−29 градусов без ветра.

С 1 по 9 класс — при температуре воздуха минус 26−27 градусов при скорости ветра 5 метров в секунду и более, при минус 28−29 градусов при скорости ветра 1−4 метров в секунду, при минус 30 градусов без ветра.