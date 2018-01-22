В Башкирии студентам одного вуза обещают стипендию в 25 тысяч рублей
В УГАТУ 19 студентов будут получать повышенные стипендии в размере 25 тысяч рублей. Об этом сообщает
В УГАТУ 19 студентов будут получать повышенные стипендии в размере 25 тысяч рублей. Об этом сообщает
Выплаты Президента России получат студенты, обучающиеся по авиационному направлению, а также аспиранты кафедры электромеханики.
В вузе ведется разработка электрогенераторов силовых установок для нового самолета МС-21. Учащиеся уверены, что финансовая помощь поможет им уделять проекту больше времени.