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07:55 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии студентам одного вуза обещают стипендию в 25 тысяч рублей

В УГАТУ 19 студентов будут получать повышенные стипендии в размере 25 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Выплаты Президента России получат студенты, обучающиеся по авиационному направлению, а также аспиранты кафедры электромеханики.

В вузе ведется разработка электрогенераторов силовых установок для нового самолета МС-21. Учащиеся уверены, что финансовая помощь поможет им уделять проекту больше времени.

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