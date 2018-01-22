Цены на такси в Красноярске взлетели в два раза из-за мороза

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Поездка в такси в морозные дни обходится красноярцам примерно в два раза дороже.

Количество заказов на такси многократно превышает предложение. На звонки красноярцев операторы подолгу не отвечают, а принимая заказ, называют завышенную цену. Ждать машину зачастую приходится подолгу. Такая ситуация во многих фирмах города, предлагающих услуги такси, сложилась из-за экстремальных холодов. В мороз многие автовладельцы не смогли завести свои машины, а общественный транспорт, не выдерживая холодов, ходит с перебоями.

«Чтобы только соединиться с оператором, пришлось сделать 98 звонков, — рассказал “АиФ-Красноярск” житель Красноярска Михаил. — Цену на поездку от пр. Металлургов до ул. Железнодорожников называли от 270 рублей (такси “Везёт”) до 560 рублей “Максим”. В итоге удалось доехать до работы за 270 плюс потраченные нервы и время».

Другие красноярцы также сообщают о наценке на их обычные маршруты.