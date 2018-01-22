Цены на такси в Красноярске взлетели в два раза из-за мороза
Красноярцы рассказывают, что дозвониться до оператора и сделать заказ очень сложно.
Красноярцы рассказывают, что дозвониться до оператора и сделать заказ очень сложно.
Поездка в такси в морозные дни обходится красноярцам примерно в два раза дороже.
Количество заказов на такси многократно превышает предложение. На звонки красноярцев операторы подолгу не отвечают, а принимая заказ, называют завышенную цену. Ждать машину зачастую приходится подолгу. Такая ситуация во многих фирмах города, предлагающих услуги такси, сложилась
«Чтобы только соединиться с оператором, пришлось сделать 98 звонков, — рассказал “АиФ-Красноярск” житель Красноярска Михаил. — Цену на поездку от пр. Металлургов до ул. Железнодорожников называли от 270 рублей (такси “Везёт”) до 560 рублей “Максим”. В итоге удалось доехать до работы за 270 плюс потраченные нервы и время».
Кроме того, в два раза подняли цены на свои услуги и компании, которые занимаются отогревом замерзших автомобилей. Если в обычное время отогрев стоит около 1−1,5 тысячи рублей, то в мороз — уже 2−3 тысячи.