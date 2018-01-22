Байкальские нерпы cтанцевали в поддержку курсантов ульяновского летного училища, которые сняли клип

Курсантов ульяновского летного училища поддерживает, кажется, вся страна. Напомним, они «прославились» на прошлой неделе. Студенты Института гражданской авиации — элитного вуза с хорошей репутацией, станцевали под песню итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Причем пародия, как и оригинал, была полна сексуальности. Видео «Как развлекаются пилоты между полетами» кто-то выложил в сеть 16 января. Всего за несколько часов ролик собрал миллионы просмотров. Разразился настоящий скандал! В вуз нагрянули проверяющие из Росавиации и Минтранса. Ревизоры пообещали, что к курсантам будут приняты самые жесткие меры вплоть до отчисления.

Но народ чиновников не поддержал, наоборот, многие выступили в поддержку курсантов и сняли свои ролики под тот же трек Satisfaction. Сначала сотрудники МЧС, потом свои видео-пародии выложили в сеть студенты строительного колледжа, сельхозтехникума, медсестры, пловцы… Да даже Иван Ургант не остался в стороне от массового помешательства. На видео телеведущий вместе со своими коллегами по цеху зажигательно танцуют по Беннаси.