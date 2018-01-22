Байкальские нерпы cтанцевали в поддержку курсантов ульяновского летного училища, которые сняли клип
Ролик с танцами тюленей под песню Satisfaction появился на канале администрации Иркутска.
Ролик с танцами тюленей под песню Satisfaction появился на канале администрации Иркутска.
Курсантов ульяновского летного училища поддерживает, кажется, вся страна. Напомним, они «прославились» на прошлой неделе. Студенты Института гражданской авиации — элитного вуза с хорошей репутацией, станцевали под песню итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Причем пародия, как и оригинал, была полна сексуальности. Видео «Как развлекаются пилоты между полетами»
Но народ чиновников не поддержал, наоборот, многие выступили в поддержку курсантов и сняли свои ролики под тот же трек Satisfaction. Сначала сотрудники МЧС, потом свои
Да что уж там артисты