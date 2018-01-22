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08:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Байкальские нерпы cтанцевали в поддержку курсантов ульяновского летного училища, которые сняли клип

Ролик с танцами тюленей под песню Satisfaction появился на канале администрации Иркутска.

Курсантов ульяновского летного училища поддерживает, кажется, вся страна. Напомним, они «прославились» на прошлой неделе. Студенты Института гражданской авиации — элитного вуза с хорошей репутацией, станцевали под песню итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Причем пародия, как и оригинал, была полна сексуальности. Видео «Как развлекаются пилоты между полетами» кто-то выложил в сеть 16 января. Всего за несколько часов ролик собрал миллионы просмотров. Разразился настоящий скандал! В вуз нагрянули проверяющие из Росавиации и Минтранса. Ревизоры пообещали, что к курсантам будут приняты самые жесткие меры вплоть до отчисления.

Но народ чиновников не поддержал, наоборот, многие выступили в поддержку курсантов и сняли свои ролики под тот же трек Satisfaction. Сначала сотрудники МЧС, потом свои видео-пародии выложили в сеть студенты строительного колледжа, сельхозтехникума, медсестры, пловцы… Да даже Иван Ургант не остался в стороне от массового помешательства. На видео телеведущий вместе со своими коллегами по цеху зажигательно танцуют по Беннаси.

Да что уж там артисты шоу-бизнеса, сами нерпы не устояли! На днях на официальном канале Youtube администрации Иркутска появилось видео «Байкальские нерпы танцуют в поддержку курсантов-летчиков!» Милейшие тюлени выполняют па, демонстрируют трюки и рисуют на холсте. За пару дней ролик набрал больше 3, 5 тысяч просмотров.

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