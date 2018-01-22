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08:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске пассажиры штурмом берут автобусы

Многие просто не входят в переполненные салоны.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске сегодня утром пассажиры штурмом брали автобусы. Корреспондент «Комсомольской правды"-Красноярск так рассказывает происходящее: «Я не влезла. Приложение показывает ряд подходящих к остановке автобусов. Но потом они пропадают».

Спас коллегу во всех смыслах проезжающий мимо автомобилист. Просто так остановился и предложил подвести. Бескорыстно. В социальных сетях сегодня можно увидеть много таких сообщений, что горожане-автомобилисты проявляют чувство солидарности и помогают пешеходам добраться до места назначения или подвести до того места, куда им по пути.

Напомним, что в выходные дни из-за сильнейших морозов в Красноярске сошла с линии чуть ли не половина подвижного транспорта. В понедельник маршрутных автобусов выпустили больше. Однако машины продолжают ломаться в пути. Пассажиры жалуются, что в салонах едва ли теплее, чем на улице.

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