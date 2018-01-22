В Красноярске пассажиры штурмом берут автобусы

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске сегодня утром пассажиры штурмом брали автобусы. Корреспондент «Комсомольской правды"-Красноярск так рассказывает происходящее: «Я не влезла. Приложение показывает ряд подходящих к остановке автобусов. Но потом они пропадают».

Спас коллегу во всех смыслах проезжающий мимо автомобилист. Просто так остановился и предложил подвести. Бескорыстно. В социальных сетях сегодня можно увидеть много таких сообщений, что горожане-автомобилисты проявляют чувство солидарности и помогают пешеходам добраться до места назначения или подвести до того места, куда им по пути.