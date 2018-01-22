В Красноярске пассажиры штурмом берут автобусы
Многие просто не входят в переполненные салоны.
Многие просто не входят в переполненные салоны.
В Красноярске сегодня утром пассажиры штурмом брали автобусы. Корреспондент «Комсомольской правды"-Красноярск так рассказывает происходящее: «Я не влезла. Приложение показывает ряд подходящих к остановке автобусов. Но потом они пропадают».
Спас коллегу во всех смыслах проезжающий мимо автомобилист. Просто так остановился и предложил подвести. Бескорыстно. В социальных сетях сегодня можно увидеть много таких сообщений, что
Напомним, что в выходные дни