Морозы на Среднем Урале продержатся до конца недели

Источник: Агентство «Москва»

Из-за аномально низких температур свердловские синоптики даже выпустили предупреждение.

— 20—25 января в Свердловской ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7−10 градусов. Минимальная температура до -40 градусов, — говорится в сообщении Уралгидрометцентра.

Самыми холодными станут первые три дня. В понедельник, вторник и среду, 22—24 января , будет переменная облачность, временами возможен небольшой снег. Температура воздуха днем составит от -18 до -23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -25−27 градусов.

В четверг и пятницу, 25—26 января , станет немного теплее. Дневная температура — -11−15 градусов, ночью — -20−22. Сохранится переменная облачность, осадков не ожидается.