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08:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Морозы на Среднем Урале продержатся до конца недели

Пришедшие на Средний Урал Крещенские морозы сохранятся до конца рабочей недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 66% 764 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Из-за аномально низких температур свердловские синоптики даже выпустили предупреждение.

— 20—25 января в Свердловской ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7−10 градусов. Минимальная температура до -40 градусов, — говорится в сообщении Уралгидрометцентра.

Самыми холодными станут первые три дня. В понедельник, вторник и среду, 22—24 января, будет переменная облачность, временами возможен небольшой снег. Температура воздуха днем составит от -18 до -23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -25−27 градусов.

В четверг и пятницу, 25—26 января, станет немного теплее. Дневная температура — -11−15 градусов, ночью — -20−22. Сохранится переменная облачность, осадков не ожидается.

Самыми теплыми станут выходные. В субботу и воскресенье, 27—28 января, днем воздух прогреется до -8 градусов, а ночью столбики термометров покажут -16−19.

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