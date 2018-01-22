В Иркутской области закрыли 87 нелегальных ледовых переправ

Несмотря на то, что на улице стоят сильные морозы, на многих водоемах в Иркутской области лед еще слишком тонкий, и ездить по нему опасно. Однако находятся смельчаки, которые рискуют своей жизнью, чтобы сократить путь через ближайший зимник. Только за прошлую неделю спасатели нашли в регионе 87 несанкционированных переправ через реки, все они перекрыты. Еще 12 ледовых дорог закроют в скором времени.