Ученые показали движение мыслей в мозге человека

Видеоролик, который поясняет исследование специалистов из университета Беркли, опубликован на научном портале ScienceAlert.

По словам ученых, наиболее важным участком мозга является префронтальная кора, которая отвечает не только за формирование мыслей, но и за обработку информации. В зависимости от сложности задачи количество задействованных в ней зон может увеличиваться.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PgU4s_U2Lb4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Реакцию на определённые задания, которые должны были выполнить испытуемые, отслеживали при помощи крошечных электродов, закрепленных на голове.