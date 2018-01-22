Из-за морозов животных Большереченского зоопарка утеплили
С приходом морозов в Омскую область, в Большереченском зоопарке позаботились о животных, чтобы не мерзли.
С приходом морозов в Омскую область, в Большереченском зоопарке позаботились о животных, чтобы не мерзли.
Несмотря на то, что сейчас в уличных вольерах живут звери, привыкшие и адаптированные к холодам, их домики утеплили.
«Перед морозами рабочие поменяли всем подстилки, сделали их толще. Подстилки делают из сена и соломы, они хорошо тепло держат», — рассказала заведующая
С морозами изменился и рацион животных — всем, кто находится на улице, увеличили порции, а также убрали продукты с влагой.
«Рацион увеличивается в морозы у всех. У копытных убираются влагосодержащие продукты, добавляется больше комбикорма, овса, хлеба», — сообщили в зоопарке.
Со слов Болотовой, в зоопарке есть животные, которые не боятся холодов, поскольку в природе живут в таких же суровых условиях.
«Изначально на зиму на улице остаются те животные, которые нормально переживают зиму и в природе, в таких же климатических условиях живут. Воробушки, синички зимой погибают не от холода, как мы видим, а от голода. Самое главное, чтобы животные были сыты, тогда кровь разогревается, и все нормально», — поделилась Болотова.