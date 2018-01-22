Из-за морозов животных Большереченского зоопарка утеплили

Несмотря на то, что сейчас в уличных вольерах живут звери, привыкшие и адаптированные к холодам, их домики утеплили.

«Перед морозами рабочие поменяли всем подстилки, сделали их толще. Подстилки делают из сена и соломы, они хорошо тепло держат», — рассказала заведующая информационно-методическим отделом Наталья Болотова.

С морозами изменился и рацион животных — всем, кто находится на улице, увеличили порции, а также убрали продукты с влагой.

«Рацион увеличивается в морозы у всех. У копытных убираются влагосодержащие продукты, добавляется больше комбикорма, овса, хлеба», — сообщили в зоопарке.

Со слов Болотовой, в зоопарке есть животные, которые не боятся холодов, поскольку в природе живут в таких же суровых условиях.