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08:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительницу Башкирии оштрафовали за оскорбления в социальной сети

Женщина унизила мать малолетнего ребенка.

Ишимбайская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, которую оскорбила в социальной сети незнакомая женщина.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, женщина через социальную сеть «В Контакте» высказала в адрес малолетней девочки и ее мамы оскорбительные слова, унижающие их честь и достоинство.

По факту оскорбления правоохранители возбудили административное дело по статье «Оскорбление, публично демонстрирующемся в средствах массовой информации». По результатам рассмотрения мировой суд приговорил ее к штрафу в размере 4000 рублей, рассказали в ведомстве.

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