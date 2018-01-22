Жительницу Башкирии оштрафовали за оскорбления в социальной сети
Женщина унизила мать малолетнего ребенка.
Женщина унизила мать малолетнего ребенка.
Ишимбайская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, которую оскорбила в социальной сети незнакомая женщина.
Как сообщили в
По факту оскорбления правоохранители возбудили административное дело по статье «Оскорбление, публично демонстрирующемся в средствах массовой информации». По результатам рассмотрения мировой суд приговорил ее к штрафу в размере 4000 рублей, рассказали в ведомстве.