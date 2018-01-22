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08:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Рабочая неделя в Воронеже будет морозной и снежной

Прогноз на 22—25 января: снег и до -14 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 66% 764 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Воронеж"

Воронежцев ждет снежная и морозная рабочая неделя. Холоднее всего будет в четверг, 25 января. Температура воздуха опустится до -14 градусов.

Подробный прогноз на рабочую неделю опубликовал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 22 января, будет до -3 градусов. Синоптики пообещали снег. Ветер юго-западный, 6−11 м/сек. Температура ночью составит до -7 градусов.

Днем вторника, 23 января, столбик термометра опустится до -4 градусов. Возможен снег и метель. Порывы южного ветра могут достигнуть 17 м/сек. Температура воздуха ночью составит -8 градусов.

В среду, 24 января, ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем до -5 градусов. Синоптики пообещали снег. Ветер северо-восточный, 7−12 м/сек.

В четверг, 25 января, будет переменная облачность. Температура днем до -8 градусов и до -14 градусов ночью. Ветер северо-восточный, 6−11 м/сек.

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