Рабочая неделя в Воронеже будет морозной и снежной

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежцев ждет снежная и морозная рабочая неделя. Холоднее всего будет в четверг, 25 января. Температура воздуха опустится до -14 градусов.

Подробный прогноз на рабочую неделю опубликовал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 22 января, будет до -3 градусов. Синоптики пообещали снег. Ветер юго-западный, 6−11 м/сек. Температура ночью составит до -7 градусов.

Днем вторника, 23 января, столбик термометра опустится до -4 градусов. Возможен снег и метель. Порывы южного ветра могут достигнуть 17 м/сек. Температура воздуха ночью составит -8 градусов.

В среду, 24 января, ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем до -5 градусов. Синоптики пообещали снег. Ветер северо-восточный, 7−12 м/сек.