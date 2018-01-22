Рабочая неделя в Воронеже будет морозной и снежной
Прогноз на
Прогноз на
Воронежцев ждет снежная и морозная рабочая неделя. Холоднее всего будет в четверг, 25 января. Температура воздуха опустится до -14 градусов.
Подробный прогноз на рабочую неделю опубликовал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 22 января, будет до -3 градусов. Синоптики пообещали снег. Ветер
Днем вторника, 23 января, столбик термометра опустится до -4 градусов. Возможен снег и метель. Порывы южного ветра могут достигнуть 17 м/сек. Температура воздуха ночью составит -8 градусов.
В среду, 24 января, ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем до -5 градусов. Синоптики пообещали снег. Ветер
В четверг, 25 января, будет переменная облачность. Температура днем до -8 градусов и до -14 градусов ночью. Ветер