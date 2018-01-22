На федеральной трассе в Слюдянском районе сняли ограничение проезда

Днем 22 января из-за сильного мороза, тумана и гололеда перекрывали проезд на федеральной трассе Р-258 «Байкал», соединяющей Иркутск с Улан-Удэ и Читой. Проехать нельзя было вблизи поселка Солзан в Слюдянском районе.

Во время морозов жителям региона стоит быть особенно внимательными на дорогах, и при возможности не выезжать за пределы городов и поселков. Необходимо брать с собой в дорогу заряженный телефон, чтобы можно было вызвать экстренные службы в случае ЧП.