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17:59 (мск), источник: Комсомольская правда

На федеральной трассе в Слюдянском районе сняли ограничение проезда

Дорога открыта для грузовиков, легковых машин и автобусов в обоих направлениях.

Источник: Комсомольская правда

Днем 22 января из-за сильного мороза, тумана и гололеда перекрывали проезд на федеральной трассе Р-258 «Байкал», соединяющей Иркутск с Улан-Удэ и Читой. Проехать нельзя было вблизи поселка Солзан в Слюдянском районе.

— Временное ограничение движения транспорта в сторону республики Бурятии снято, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. — Дорога открыта в обоих направлениях для всех видов транспорта.

Во время морозов жителям региона стоит быть особенно внимательными на дорогах, и при возможности не выезжать за пределы городов и поселков. Необходимо брать с собой в дорогу заряженный телефон, чтобы можно было вызвать экстренные службы в случае ЧП.

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