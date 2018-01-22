На федеральной трассе в Слюдянском районе сняли ограничение проезда
Дорога открыта для грузовиков, легковых машин и автобусов в обоих направлениях.
Дорога открыта для грузовиков, легковых машин и автобусов в обоих направлениях.
Днем 22 января
— Временное ограничение движения транспорта в сторону республики Бурятии снято, — сообщает
Во время морозов жителям региона стоит быть особенно внимательными на дорогах, и при возможности не выезжать за пределы городов и поселков. Необходимо брать с собой в дорогу заряженный телефон, чтобы можно было вызвать экстренные службы в случае ЧП.