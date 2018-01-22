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18:37 (мск), источник: Sputnik

Ученые нашли возможность заживления ран без рубцов

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Новое исследование специалистов Университета Пенсильвании подтвердило возможность заживления ран без образования рубцовой ткани — то, что раньше считалось невозможным в случае млекопитающих.

Источник: Sputnik

«По сути, мы можем управлять заживлением ран так, что оно приводит к регенерации кожи, а не к образованию рубцов, — говорит Джордж Котсарелис, глава отделения дерматологии и участник исследования. — Секрет в том, чтобы сначала регенерировать волосяные фолликулы. После этого жир восстановится в ответ на сигналы этих фолликул».

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Именно это и отличает рубцовую ткань от обычной — отсутствие жировых клеток и волосяных фолликул. Если порез неглубокий, то на его поверхности образуются адипоциты, жировые клетки, которые позволяют ране зарасти без следа. Другое дело рубцы, которые возникают на месте серьезных ран. Они почти полностью состоят из клеток миофибробластов и не содержат никаких жировых клеток. Поэтому вместо того чтобы без следа слиться с соседними клетками кожи, шрам, заживая, становится хорошо заметен. То же самое происходит и с возрастом, когда наша кожа становится морщинистой и покрытой пятнами из-за потери адипоцитов.

Однако ученые обнаружили, что миофибробласты человека можно превратить в адипоциты. До сих считалось, что это возможно только в случае рыб или амфибий. Оказывается, после ранения существует промежуток времени, когда можно повлиять на ткани, чтобы они регенерировали, а не рубцевались.

Предыдущее исследование этой группы ученых показало, что жировые клетки и волосяные фолликулы развиваются в регенерирующей коже отдельно, но не независимо — и что фолликулы всегда развиваются первыми. Они выяснили, что с самого начала образования фолликулы выделяют сигнальный белок BMP (костный морфогенетический белок), который может превратить миофибробласты в адипоциты. Если на месте заживающей раны появятся фолликулы, шрама не будет заметно.

Испытания, которые специалисты провели на примере кожи мышей и людей, подтвердили, что существует возможность эффективного и стабильного превращения миофибробластов в другие типы клеток, в частности, в адипоциты. И если им удастся понять, как управлять костным морфогенетическим белком в рубцовой ткани, у нас появится совершенно новый способ регенерации кожи без образования шрамов, пишет Science Alert.

Сингапурские ученые разработали лечебный пластырь, который одновременно помогает заживлению и борется с образованием шрамов. Они добиваются этого путем использования вещества, способного снижать количество выделяемого коллагена.

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