Татарской эстрадой займется экспертный Совет
Министерство культуры Татарстана подготовило проект по созданию органа, который займется развитием и поддержкой татарской эстрады.
Министерство культуры Татарстана подготовило проект по созданию органа, который займется развитием и поддержкой татарской эстрады.
(Казань, 22 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Министерство культуры Татарстана подготовило проект
В данный момент разрабатывается положение о работе Совета. Об этом рассказал сегодня на итоговом заседании коллегии Минкульта РТ его глава Айрат Сибагатуллин.
«Проблемами татарской эстрады первого порядка сегодня являются, как правило, средние вокальные данные певцов, отсутствие вокальной школы и культуры и низкое качество репертуара и аранжировок», — отметил он.
Работа нового Совета может послужить примером взаимовыгодного сотрудничества коммерческих компаний, государственных органов и самих исполнителей, подчеркнул министр. При этом идеальным такой союз видится на условиях