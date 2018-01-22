Нижегородцы жалуются на свалку грязного снега на пр. Ленина
Нижегородец пожаловался на свалку грязного снега под окнами его дома. Соответствующая жалоба размещена на сайте диспетчерской службы регионального министерства экологии 22 января 2018 года.
Нижегородец пожаловался на свалку грязного снега под окнами его дома. Соответствующая жалоба размещена на сайте диспетчерской службы регионального министерства экологии 22 января 2018 года.
Согласно информации, у первого подъезда дома 19А на пр. Ленина под окнами на газоне сваливают грязный снег от уборки дороги и автостоянки. При обращении к старшему бригады был получен ответ, что «сваливать больше некуда, так что сваливали, сваливаем и сваливать будем и… плевать на ваши цветы, траву и деревья».
В жалобе нижегородец выражает обеспокоенность, что после того, как снег с грязью растает, цветы и трава на этом газоне погибнут.
Также на сайте диспетчерской службы размещена жалоба на свалку грязного снега у первого и второго корпусов дома 55 также на пр. Ленина.
«На липовую аллею работники ДУКа сваливают грязный снег (вместе с
Напомним, горадминистрация сообщала, что после сильного снегопада ночью 22 января 2018 года с территории Нижнего Новгорода вывезено почти 13 тысяч кубометров снега. Было задействовано 750 дорожных рабочих. Они занимались очисткой тротуаров, остановочных площадок и прибордюрной полосы. На улицах города работало около 300 единиц спецтехники днем и столько же ночью.
Как сообщалось ранее, в 2017 году горадминистрация утвердила две из 13 территорий для строительства станций по утилизации жидких бытовых отходов (ЖБО) и снеготаяния. Стоимость каждого оценивалась в 50−60 млн рублей. Предполагается, что проект будет реализовываться в рамках