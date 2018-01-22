В ближайшие дни в Самарской области ожидается снежная погода
В регионе в ближайшие дни продолжит идти снег, сообщают в Приволжском УГМС.
В регионе в ближайшие дни продолжит идти снег, сообщают в Приволжском УГМС.
Во вторник, 23 января, в большинстве районов небольшой и умеренный снег, слабая метель. Температура воздуха ночью составит -8 … -13 °C, днем -6 … -11 °C. Ветер
В среду, 24 января, облачно, снег. Ночью столбик термометра опустится от -9 до -14 °C, днем от -6 до -11 °C. Ветер
В четверг, 25 января, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью температура воздуха составит -9 … -14 °C, днем -6 … -11 °C. Ветер