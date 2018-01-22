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18:22 (мск), источник: Volga News

В ближайшие дни в Самарской области ожидается снежная погода

В регионе в ближайшие дни продолжит идти снег, сообщают в Приволжском УГМС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +15° 55% 763 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 23 января, в большинстве районов небольшой и умеренный снег, слабая метель. Температура воздуха ночью составит -8 … -13 °C, днем -6 … -11 °C. Ветер юго-восточный 8−13 м/с.

В среду, 24 января, облачно, снег. Ночью столбик термометра опустится от -9 до -14 °C, днем от -6 до -11 °C. Ветер юго-восточный 7−12 м/с.

В четверг, 25 января, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью температура воздуха составит -9 … -14 °C, днем -6 … -11 °C. Ветер юго-восточный 7−12 м/с.

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