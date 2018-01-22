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18:45 (мск), источник: Newsroom24.ru

Елочные игрушки футбольной тематики «Ole-Ole-Ole» начнут выпускать в Нижнем

Презентация новой линии состоится 23 января.

Фабрика стеклянных елочных украшений «Ариель» начнет выпускать елочные игрушки футбольной тематики «Ole-Ole-Ole». Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, презентация нового производства состоится 23 января в 11:00.

Выпуск новой продукции приурочен к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. Руководство предприятия рассчитывает, что елочные игрушки станут одним из самых востребованных видов сувенирной продукции среди туристов в этом году.

Кроме презентации елочных игрушек, в рамках мероприятия состоится экскурсия в стеклодувный цех. Также журналистов планируется привлечь к участию в мастер-классах в специально оборудованных залах.

Напомним, что в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

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