Елочные игрушки футбольной тематики «Ole-Ole-Ole» начнут выпускать в Нижнем
Презентация новой линии состоится 23 января.
Презентация новой линии состоится 23 января.
Фабрика стеклянных елочных украшений «Ариель» начнет выпускать елочные игрушки футбольной тематики «Ole-Ole-Ole». Как сообщает
Выпуск новой продукции приурочен к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. Руководство предприятия рассчитывает, что елочные игрушки станут одним из самых востребованных видов сувенирной продукции среди туристов в этом году.
Кроме презентации елочных игрушек, в рамках мероприятия состоится экскурсия в стеклодувный цех. Также журналистов планируется привлечь к участию в
Напомним, что в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.