Жители Петербурга увидели в небе природный феномен — гало
Пользователи соцсетей делятся в интернете фотографиями «трех солнц».
Пользователи соцсетей делятся в интернете фотографиями «трех солнц».
В небе над Петербургом заметили уникальное природное явление — гало. Фотографиями «трех солнц сразу» пользователи соцсетей делятся в интернете.
Гало — оптический феномен. При его возникновении вокруг источника света появляется одно светящееся кольцо. Природное явление, которое было зафиксировано в Северной столице 22 января, застало петербуржцев увидеть в небе три солнца одновременно.
В последний раз гало появлялось в небе над городом летом 2017 года.