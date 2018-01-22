Марафон в помощь семьям погибших в Казахстане узбекистанцев отменен

Источник: Sputnik

Руководитель международного благотворительного фонда «Мечта и жизнь» («Орзу ва хаёт») Ильхомжон Касымов планировал провести благотворительный марафон в нескольких городах Узбекистана. Однако по всей республике появилось много мошенников, желающих на этом заработать.

«Прошу понять, что проведение благотворительного марафона приостановлено. Какие-то лица воспользовались нашей благотворительной работой, открыли расчетные счета, и сегодня же в соцсетях от моего имени начали действовать. Я решил остановить марафон памяти, чтобы снять с себя всякую ответственность, — написал Касымов на своей странице в Facebook.

Автор поста порекомендовал желающим поддержать семьи погибших обратиться к представителям местного хокимията.