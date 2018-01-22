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18:34 (мск), источник: Sputnik

Марафон в помощь семьям погибших в Казахстане узбекистанцев отменен

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Запланированный благотворительный марафон для оказания помощи семьям жертв трагедии в Казахстане, который должен был стартовать сегодня в Ташкенте, отменен, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.

Источник: Sputnik

Руководитель международного благотворительного фонда «Мечта и жизнь» («Орзу ва хаёт») Ильхомжон Касымов планировал провести благотворительный марафон в нескольких городах Узбекистана. Однако по всей республике появилось много мошенников, желающих на этом заработать.

«Прошу понять, что проведение благотворительного марафона приостановлено. Какие-то лица воспользовались нашей благотворительной работой, открыли расчетные счета, и сегодня же в соцсетях от моего имени начали действовать. Я решил остановить марафон памяти, чтобы снять с себя всякую ответственность, — написал Касымов на своей странице в Facebook.

Автор поста порекомендовал желающим поддержать семьи погибших обратиться к представителям местного хокимията.

В Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай 18 января утром во время движения загорелся пассажирский автобус. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя, спастись удалось только пятерым из них. Все 52 погибших были гражданами Узбекистана. По словам казахстанских властей, причиной пожара в автобусе стало неосторожное обращение с огнем, когда пассажиры использовали паяльную лампу как обогреватель.

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