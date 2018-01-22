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18:50 (мск), источник: Publika.md

Глава управления здравоохранения: В Молдове не подтвердились случаи заболевания корью

Случаи заболевания корью в Молдове не подтвердились. Об этом заявил глава управления здравоохранения Михай Молдовану.

Источник: Publika.md

«Хочу довести до вашего сведения, что в Республике Молдова, дети получили прививки в соответствии с госпрограммой, которая выполнена более чем на 95%», — cообщил глава управления здравоохранения Михай Молдовану.

Ранее в больницу с подозрением на инфекцию госпитализировали двоих детей из села Тогатин. Между тем в соседней Украине с начала года зарегистрировали 1300 случаев этим заболеванием.

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А в Румынии только на прошлой неделе инфекцией заразились 86 человек. Специалисты предупреждают, что корь может привести к пневмонии и осложнению работы нервной системы.

«Высокая температура, головные боли, насморк, кашель, выделения из носа и глаз. Сыпь на теле, в частности на лице, ушах, затем по всему телу», — сказала директор инфекционной больницы Людмила Быркэ.

По словам врачей, заболевание опасно для тех, кто не сделал прививку.

«Очень низкий показатель вакцинации. Лишь 88% по всей стране. А в некоторых районах этот показатель ещё ниже. Это в частности касается региона, неконтролируемого молдавскими властями. Хотя сюда же относятся Кишинёв и Бельцы», — сообщила директор инфекционной больницы Людмила Быркэ.

Последний раз случаи заболевания корью в Молдове зафиксировали в 2014 году. Недуг обнаружили у двоих детей, приехавших из-за границы.

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