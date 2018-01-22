В США открылся магазин без кассиров и продавцов

Источник: Reuters

Американская корпорация Amazon открыла в Сиэтле первый в мире автоматизированный супермаркет без кассиров и продавцов, сообщает сайт компании.

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Магазин начал работу сегодня, 22 января. Чтобы войти в него, нужно установить бесплатное приложение Amazon на смартфон и приложить его к сканеру на входе. После этого можно взять все нужные товары и выйти — их стоимость автоматически спишется со счета с помощью установленных на полках сканеров. Отказаться от выбранных продуктов можно, вернув их на полки.

В супермаркете используются технологии, аналогичные применяемым в беспилотных автомобилях. Это компьютерное зрение, сочетание и обработка данных с разных датчиков и глубинное обучение.

Автоматизированный магазин Amazon, по данным BBC, открылся в тестовом режиме в декабре 2016 года и был доступен сотрудникам компании. Тестирование выявило трудности в работе супермаркета, связанные, например, с ситуациями, когда товары с полок брали дети или система неверно идентифицировала пользователя.