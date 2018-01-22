Ростовчан просят проголосовать за новые маршруты «Городской электрички»
Поток пассажиров этого вида транспорта неуклонно растет.
Поток пассажиров этого вида транспорта неуклонно растет.
Сейчас железнодорожники рассматривают необходимость ввода дополнительного маршрута:
Еще один вариант, предусматривает продление маршрутов пригородных поездов «Таганрог — Ростов» и «Ростов — Таганрог». Планируется что утренний поезд из Таганрога проследует на станции Первомайская, Гниловская,
Проголосовать за эти варианты и предложить свои можно на сайте компании.