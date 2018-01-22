Ростовчан просят проголосовать за новые маршруты «Городской электрички»

Источник: Агентство «Москва»

Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания призывает ростовчан поучаствовать в развитии проекта «Городская электричка».

Сейчас железнодорожники рассматривают необходимость ввода дополнительного маршрута: Ростов-Главный — Ростов-Берег — Гниловская — Первомайская — Ростов-Западный. Он позволит соединить Ленинский, Железнодорожный и Советский районы города. И не только их, ведь далее планируется отправление электрички со станции Ростов-Западный до Кизитеринки по уже существующему маршруту.

Еще один вариант, предусматривает продление маршрутов пригородных поездов «Таганрог — Ростов» и «Ростов — Таганрог». Планируется что утренний поезд из Таганрога проследует на станции Первомайская, Гниловская, Ростов-Берег и в 7 часов будет приходить на Ростов-Главный. Затем этот же состав проследует через Рабочий городок до станций Сельмаш, Орджоникидзе, Развилка, развернется и вернется на станцию Ростов-Главный, откуда отправится в Таганрог.