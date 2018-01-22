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18:50 (мск), источник: Playboy

«Время вышло» и «Чудо-женщину в президенты»: лучшие фото с «Женских маршей»

Сотни тысяч людей по всему миру вышли 21 января на «Женский марш». Playboy рассказывает и показывает, как это было.

Сотни тысяч людей по всему миру вышли 21 января на «Женский марш». Playboy рассказывает и показывает, как это было.

Акции протеста проходили в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, а также еще в 250 других американских городах. «Женские марши» также состоялись в Канаде, Великобритании, Испании и Германии.

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Одна из крупнейших демонстраций прошла в Лос-Анджелесе, где, по заявлению мэра города, на улицы вышли около 600 тыс. человек.

«Женские марши» в этом году приурочили к годовщине аналогичного мероприятия — в 2017 году более 2,5 млн человек вышли на «Женские марши» по всему миру, в акции участвовали около 600 городов по всему миру.

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В этом году митингующие вновь выступили с критикой действующего президента США Дональда Трампа и его политики, а также попытались привлечь внимание общественности к проблемам дискриминации женщин, представителей ЛГБТ, мигрантов, расовому неравенству и реформе здравоохранения. В этом году одной из основных тем стала, конечно же, поддержка движений Timeʼs Up и #MeToo, направленных на борьбу с сексуальными домогательствами и неравенством на рабочих местах.

В «Женском марше» приняли участие актрисы Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Камерон Диас, Дрю Берримор, Дженнифер Лоуренс, Мила Кунис, Алисия Сильверстоун, Хлоя Морец, Вупи Голдберг, Зои Кравиц, Эмма Уотсон, Пэрис Джексон, Виола Дэвис и многие другие. Из музыкальных исполнительниц на марш пришли Пинк, Адель, Кэтти Перри, Майли Сайрус и другие.

Playboy собрал самые яркие фотографии участников «Женских маршей» из твиттера и инстаграма.

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