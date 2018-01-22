«Привет, Антон!»: в соцсетях набирает обороты скандал о «нечестном» розыгрыше квартиры в Новосибирске

Торговые центры Новосибирска все чаще разыгрывают квартиры за покупки. Правила просты — набираешь в чеке покупок на заданную сумму, заполняешь анкету, получаешь купон, ну, а дальше все в руках фортуны. В минувшую субботу, 20 января, судьба выбирала счастливчика в торговом центре «Большая медведица». На сцене, как обычно, крутили барабан с кучей бумажек, и вот достали купон победителя — его звали Роман. По условиям конкурса, ведущий должен был позвонить счастливчику на указанный в купоне номер телефона. Чтобы доказать прозрачность конкурса шоумен прямо на глазах у публики набрал заветные цифры в мобильнике.

— Да, Антон, привет! — по-дружески ответили на том конце провода. Что вызвало шок у зрителей — ведь звонящего ведущего действительно зовут Антон.

— Это кто? Роман? Вы где? — не обращая внимания на такую фамильярность, продолжил шоумен.

— Я в этих, в «Малинках», — попытался объяснить абонент.

— Алло, вы в «Большой медведице»? Я просто стою на сцене.., — подчеркивал неприватность разговора Антон Седов.

— Не понимаю ниче, че-то эхо какое-то, а можешь написать СМС?..

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-31101527&id=456245444&hash=8564e0497bad3908&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По залу тут же прошла волна недоверия, люди начали перешептываться — а честен ли конкурс? Следом волна подозрения захлестнула соцсети, куда попало видео с розыгрыша. Народ строчит сотни комментариев: «Лохотронщики непутевые», «Подстава подстав!», «Мда, это фиаско Антон». Некоторые уже рисуют мемы — про Антона и «неслучайного случайного» победителя.

Впрочем, в самой «Большой медведице» никакого заговора между ведущим и победившим парнем не увидели.

— Ведущий мероприятия Антон Седов для связи с победителями акции использовал свой телефон. Антон — медийная личность (парень подрабатывает ведением праздничных мероприятий — прим. ред.) и номер его телефона может быть у многих людей в городе, — объясняет Анна Немзорова, представитель торгового центра. — Учитывая, что по роду своей профессиональной деятельности победитель Роман Колганов сообщает, что он диджей, наверное, они могут быть знакомы. Роман имеет все подтверждающие документы на руках, в доказательство он выслал нам чеки. Человеку улыбнулась удача, нам остается поздравить его с победой.

На совпадении и иронии судьбы настаивает и тот, кто выиграл квартиру. Шумиха в соцсетях счастливчика не беспокоит, о чем свидетельствует его иронический статус на странице «ВКонтакте» — «Привет, Антон!».

— Я действительно диджей, работаю на разных площадках. На некоторых площадках Антон бывает ответственен за аппаратуру, там и пересекались, — рассказал на Радио «Комсомольская правда» Роман Колганов. — Телефонами мы с ним не обменивались, но мой ведущий скидывал мне его телефон, чтобы уточнить по аппаратуре на очередной площадке. Я знал, что он будет вести мероприятие в «Большой медведице», но когда он мне звонил, я уже забыл об этом.

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Роман говорит, что удачу ему принесла мебель. Покупал два дивана в новую квартиру, а еще стол со стульями — вот и получил больше десяти купонов. И… еще одну квартиру в подарок.