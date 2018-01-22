Алматинка нашла кусок пластмассы в колбасе
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы девушка купила колбасу в магазине, и уже дома обнаружила в ней кусок торчащей пластмассы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы девушка купила колбасу в магазине, и уже дома обнаружила в ней кусок торчащей пластмассы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как стало известно, колбасное изделие было куплено в одном из магазинов производителя в районе Тастака. Свою жалобу она опубликовала в одном из пабликов в социальной сети.
«В магазине под названием “Алимпиев” в Тастаке, продают эту колбасу с пластмассой внутри. Между прочим, они не перекупщики, и у них собственное производство. Как бороться с ними! Пусть все видят и знают», — написала девушка.
На замечание покупательницы немедленно отреагировали представители компании.
«Добрый день! Для того, чтобы понять, что это вообще в колбасе, и могло ли такое случиться, нам нужно увидеть продукт воочию. (…) В нашей личной практике, а мы ведь сами всей своей большой семьёй Алимпиев, изо дня в день едим нашу продукцию, ни разу не случался подобный инцидент, чтобы в колбасной продукции был найден инородный предмет» — ответили представители компании.
Они также обещали в обязательном порядке провести расследование и разобраться в произошедшем.
«Конечно, такого быть не должно, мы очень тщательно следим за качеством продукции, в производстве, к сожалению, возможны и “пробелы”, но мы сразу же их устраняем, если они вдруг появляются. Но обычно это небольшие недочёты. А здесь очень серьёзная претензия, в выяснении которой нужно провести очень серьёзное расследование, и главное, увидеть данную колбасу в том виде, что представлена на фото. Поэтому ждём ваше обращение и обещаем во всём разобраться. С уважением, Алимпиев», — говорится в ответе компании.