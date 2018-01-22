Алматинка нашла кусок пластмассы в колбасе

Как стало известно, колбасное изделие было куплено в одном из магазинов производителя в районе Тастака. Свою жалобу она опубликовала в одном из пабликов в социальной сети.

«В магазине под названием “Алимпиев” в Тастаке, продают эту колбасу с пластмассой внутри. Между прочим, они не перекупщики, и у них собственное производство. Как бороться с ними! Пусть все видят и знают», — написала девушка.

На замечание покупательницы немедленно отреагировали представители компании.

«Добрый день! Для того, чтобы понять, что это вообще в колбасе, и могло ли такое случиться, нам нужно увидеть продукт воочию. (…) В нашей личной практике, а мы ведь сами всей своей большой семьёй Алимпиев, изо дня в день едим нашу продукцию, ни разу не случался подобный инцидент, чтобы в колбасной продукции был найден инородный предмет» — ответили представители компании.

Они также обещали в обязательном порядке провести расследование и разобраться в произошедшем.