В Приднестровье изменены нормы получения госзнаков

Источник: Sputnik.md

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«Утвержденные нормы направлены на совершенствование действующего порядка выдачи госзнаков с особенной комбинацией цифр и букв на автотранспортные средства и устранения ряда недостатков», — отметили в МВД.

Так, передача права на использование государственного регистрационного знака с особенной комбинацией цифр и букв допускается близким родственникам (родителям, детям, усыновителям и усыновленным, полнородным и неполнородным братьям и сестрам, дедушкам и бабушкам, внукам). Определен и порядок проведения данной процедуры.