Быть или не быть: что ждет государственные больницы в Молдове

Источник: Sputnik.md

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Гылка опроверг информацию, появившуюся в кишиневских СМИ, согласно которой многие больницы в Молдове будут закрыты в 2018 году.

«Не будет закрыто ни одно медицинское учреждение. Ни один сотрудник не останется без работы», — сказал Гылка.

По его словам, система здравоохранения может быть подвержена масштабной реформе только после тщательного анализа. «Мы оптимизируем, изменим систему здравоохранения», — заявил чиновник, подчеркнув, что это не будет сделано за одну ночь.