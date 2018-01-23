В Иркутске может появиться профессиональная охрана школ и детсадов
Настоящая система охраны школ полностью дискредитировала себя.
Настоящая система охраны школ полностью дискредитировала себя.
Департамент образования Иркутска готов рассмотреть вопрос о переводе городских школ и возможно детских садов на профессиональную охрану. Об этом во время круглого стола по безопасности школьных учреждений, организованном «АиФ в ВС», рассказал представитель департамента Андрей Трофименко.
Вопрос о подобной структуре сейчас рассматривается на федеральном уровне, после чего регионы смогут также проработать возможности создания такой охраны. В именно создания новой структуры со специально обученными людьми.
В свете последних событий в
В настоящее время охрана силами частных охранных агентств организована не во всех школах Иркутска. В целом ряде учреждений вместо профессиональной охраны организованы лишь вахтовые пункты, на которых подчас работают люди пожилого возраста. Зачастую, решение об организации охраны принимают родители, которые эти услуги оплачивают. По мнению большинства экспертов, собравшихся в
Также во время круглого стола специалистам были переданы вопросы о безопасности иркутских школьников, которые прислали читатели «АиФ». Некоторые из них были взяты в разработку.