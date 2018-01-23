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08:36 (мск), источник: ИА Башинформ

График уборки уфимских дворов на 24 января

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Жилищные организации Уфы сообщили график уборки дворов на среду, 24 января.

Источник: Башинформ

Октябрьский район:

пр. Октября, 55, 57, 80/1, 82, 82/1, 84/1; ул. Российская, 47, 106/1, 106, 108, 104, 102, 100, 149, 149/1, 151, 153, 153/1; ул. Рихарда Зорге, 31/1, 47, 49; ул. Менделеева, 162, 211, 211/1, 213; Комсомольская, 163/3; 50 лет СССР, 9, 11, 13, 15, 50; Шафиева, 14, 48, 50, 52, 54; Уфимское шоссе, 6, 6/1; Лесной проезд, 6, 6/1, 12.

Мкр. Сипайлово: Б. Бикбая, 2, 4, 6, 8, 12, 12/1, 12/2; М. Рыльского, 2, 4, 6/1, 8/1, 8/2; Набережная, 1/1, ½, 1/3, 3, 3/2, 3/3, 3/5, 29/2, 37, 37/1, 39, 39/1, 39/2, 41, 41/1; Новоженова, 7, 7/1, 9/1.

Кировский район:

Рабкоров, 2/3, 3; Свердлова, 56/58; Сочинская, 15/1; Худайбердина, 24; Менделеева, 122; Авроры, 7/5, Геологов, 51.

Калининский район:

Первомайская, 53, 55, 65, 65а, 81, 83; Т. Янаби, 53/2; Вострецова, 9, 9/1; Ферина, 20/1, 20/2; Глинки, 11; Вологодская, 11, 13, 15; Мебельная, 1, 2; С. Борогородская, 21, 23;.

Ленинский район:

Ахметова, 324; Гафури, 21; Аксакова, 60; Кирова, 5;.

Орджоникидзевский район:

Кольцевая, 86, 82б, 159а, 159/1; Ш. Руставели, 39; Пр. Октября, 89/5, 107/2, 111, 172; Первомайская, 11, 18; Блюхера, 27; Боткина, 12, Коммунаров, 62; Суворова, 88; Тургенева, 5; Ульяновых, 33.

Демский район:

Левитана, 14/6, 14/7; Альшеевская, 15; Таллинская, 14, 16, 18, 20; Туринская, 2а;.

Советский район:

пр. Октября, 12/1, 22/1; Айская, 69/1, 91/1; б. Ибрагимова, 35, 35/1; Пархоменко, 97, 99; С. Халтурина, 34/1; Ленина, 128; Добролетная, 7/2; М. Губайдуллина, 17, 17/2; б. Кадомцевых, 5; Н. Дмитриева, 13, 15; С. Злобина, 34/1, 38/2.

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