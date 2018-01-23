120-метровый термометр заработает в Уфе в Зеленой роще
Интерактивная
Интерактивная
Труба, на которой будет расположен термометр, принадлежит котельной № 27 Уфимских инженерных сетей. Это на Менделеева, 132а. Работы выполняются за счет средств предприятия.
«Проект представляет собой полноцветный управляемый термометр, отображаемый на поверхности трубы с трех сторон», — сообщается на официальном сайте компании «МТЭлектро», которая выполняет работы по реализации проекта. Показания термометра будут реально отображать температуру окружающей среды.
«Данное решение является технически сложным
По словам руководителя УИС Максима Петрова, сейчас термометр работает в тестовом режиме, «в течение месяца будет идти отладка». Также известно, что подсвечиваться будет и дым, идущий из трубы.
По мнению Ирека Ялалова подобные элементы промышленного дизайна украсят «тяжелый урбанистический пейзаж, который создают дымовые трубы», и могут стать одним из интересных достопримечательностей города.
По данным из открытых источников, на сегодняшний день самым большим в мире термометром является 40-метровое сооружение, установленное в США у автодороги в штате Калифорния.
Напомним, в 2015 году архитектурную подсветку получила дымовая труба компании «БашРТС», расположенной в районе Дома печати на ул. 50 лет Октября.