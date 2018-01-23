120-метровый термометр заработает в Уфе в Зеленой роще

Медиа-инсталляция в виде реально работающего термометра появится в Уфе на 120-метровой дымовой трубе, об этом сообщил глава администрации Уфы Ирек Ялалов на оперативном совещании 23 января.

Труба, на которой будет расположен термометр, принадлежит котельной № 27 Уфимских инженерных сетей. Это на Менделеева, 132а. Работы выполняются за счет средств предприятия.

«Проект представляет собой полноцветный управляемый термометр, отображаемый на поверхности трубы с трех сторон», — сообщается на официальном сайте компании «МТЭлектро», которая выполняет работы по реализации проекта. Показания термометра будут реально отображать температуру окружающей среды.

«Данное решение является технически сложным из-за специфики объекта и не имеет аналогов в России», — уточняется в сообщении.

По словам руководителя УИС Максима Петрова, сейчас термометр работает в тестовом режиме, «в течение месяца будет идти отладка». Также известно, что подсвечиваться будет и дым, идущий из трубы.

По мнению Ирека Ялалова подобные элементы промышленного дизайна украсят «тяжелый урбанистический пейзаж, который создают дымовые трубы», и могут стать одним из интересных достопримечательностей города.

По данным из открытых источников, на сегодняшний день самым большим в мире термометром является 40-метровое сооружение, установленное в США у автодороги в штате Калифорния.