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08:20 (мск), источник: VLADNEWS

МЧС готовит пункты обогрева для приморцев

Все службы готовы к экстренному реагированию.

Сотрудники МЧС России предпринимают все возможные действия для защиты населения Приморья в дни аномальных холодов, когда температура воздуха в центральных районах края достигла отметки — 40 градусов.

«Все службы готовы к экстренному реагированию. Население Приморского края было заблаговременно уведомлено о надвигающемся природном катаклизме, главам муниципалитетов была доведена соответствующая информация, — рассказал корреспонденту РИА VladNews пресс-секретарь ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов. — Кроме того, сотрудниками МЧС были проверены все критически опасные места. Нами также были подготовлены пункты обогрева, они готовы к развертыванию в любой точке Приморского края».

Напомним, в одном из городов Приморья уже зафиксировали 40-градусный мороз.

Ранее МЧС Приморского края уже прогнозировало аномально холодную среднесуточную температуру воздуха, в ночное время до -43°С. В связи с этим РИА VladNews напоминает, что делать при обморожении.

Основные профилактические мероприятия по предупреждению переохлаждения:

Правильный подбор одежды, обуви, снаряжения, продуктов питания. Сокращение до минимума времени воздействия холода на открытые участки тела. Активные постоянные движения. Контроль за открытыми участками тела, умение распознать начало процесса обморожения, принять необходимые меры по оказанию помощи. Согревание открытых холодных участков тела путем их контакта с теплыми частями тела: вложить руки под мышки или между ног, положить руку на ухо, нос, щеку.

Первая помощь при обморожении:

Первым делом при обморожении необходимо согреть обмороженный участок тела. Восстановите кровообращение путём отогревания, массирования до покраснения кожи, обретения ею чувствительности, появления возможности двигать пальцами. Необходимо принять теплые напитки: чай, молоко, бульон. Прекратите воздействие холода путем размещения пострадавшего в тепле. Если в течение нескольких минут кожа не приобретает нормальный вид, то необходимо обратиться к медицинским специалистам.

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