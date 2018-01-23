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08:39 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинский суд рассмотрит уголовное дело о туалетной бумаге

ЧЕЛЯБИНСК, 23 января, ФедералПресс. В Центральный райсуд Челябинска ушло уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, двое южноуральцев еще в 2014 году открыли в Челябинске подпольный цех по производству контрафактной туалетной бумаги под названием «Туалетная бумага из Набережных Челнов». На протяжении трех лет они использовали чужой товарный знак без согласия правообладателя, ущерб от их действий был оценен в 2,4 миллиона рублей.

Напомним, недавно двое жителей Аши попали под «уголовку» за подделки «Шанель», «Найка» и «Адидаса».

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