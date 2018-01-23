Челябинский суд рассмотрит уголовное дело о туалетной бумаге
ЧЕЛЯБИНСК, 23 января, ФедералПресс. В Центральный райсуд Челябинска ушло уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака, сообщает
ЧЕЛЯБИНСК, 23 января, ФедералПресс. В Центральный райсуд Челябинска ушло уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака, сообщает
По версии следствия, двое южноуральцев еще в 2014 году открыли в Челябинске подпольный цех по производству контрафактной туалетной бумаги под названием «Туалетная бумага из Набережных Челнов». На протяжении трех лет они использовали чужой товарный знак без согласия правообладателя, ущерб от их действий был оценен в 2,4 миллиона рублей.
Напомним, недавно двое жителей Аши попали под «уголовку» за подделки «Шанель», «Найка» и «Адидаса».