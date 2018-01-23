В годовщину снятия блокады Ленинграда в Башкирии пройдет акция «Блокадный хлеб»

В пятницу, 26 января, в уфимском сквере (улица Ленина, 10) будет работать интерактивная площадка, где посетители смогут ознакомиться с макетами стрелкового вооружения времен Великой Отечественной войны, посмотреть экспонаты, найденные поисковиками на местах боев в Ленинградской области. Активисты поискового движения проведут раздачу листовок, посвященных снятию блокады Ленинграда и хлебной нормы в 125 граммов, приготовленной по блокадному рецепту.

В субботу, 27 января, основные мероприятия с 14.00 до 16.00 пройдут в Республиканском музее Боевой Славы. В рамках акции состоится передача родственникам личных вещей красноармейца второго мотострелкового полка НКВД, погибшего 28 августа 1941 года, Самсонова Ивана Ивановича. Также запланирован просмотр документального фильма из цикла «Великая война» — «Блокада Ленинграда». В Парке Победы активисты поискового движения раздадут листовки, посвященные снятию блокады Ленинграда и хлебной нормы в 125 граммов, приготовленной по блокадному рецепту. Закончится мероприятие возложением цветов к Вечному огню.