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08:14 (мск), источник: ИА Башинформ

В годовщину снятия блокады Ленинграда в Башкирии пройдет акция «Блокадный хлеб»

УФА, 23 янв 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. 26—27 января в Уфе, в Центре патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Башкортостана в рамках акции «Блокадный хлеб» пройдут мероприятия, посвященные годовщине снятия блокады фашистскими войсками города Ленинграда.

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фотографии

Организаторами проекта выступили региональное отделение ООД «Поисковое движение России», Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» в РБ, Башкортостанское региональное отделением ВОО «Молодая Гвардия Единой России», ВВПОД «Юнармия» Республики Башкортостан.

В пятницу, 26 января, в уфимском сквере (улица Ленина, 10) будет работать интерактивная площадка, где посетители смогут ознакомиться с макетами стрелкового вооружения времен Великой Отечественной войны, посмотреть экспонаты, найденные поисковиками на местах боев в Ленинградской области. Активисты поискового движения проведут раздачу листовок, посвященных снятию блокады Ленинграда и хлебной нормы в 125 граммов, приготовленной по блокадному рецепту.

В субботу, 27 января, основные мероприятия с 14.00 до 16.00 пройдут в Республиканском музее Боевой Славы. В рамках акции состоится передача родственникам личных вещей красноармейца второго мотострелкового полка НКВД, погибшего 28 августа 1941 года, Самсонова Ивана Ивановича. Также запланирован просмотр документального фильма из цикла «Великая война» — «Блокада Ленинграда». В Парке Победы активисты поискового движения раздадут листовки, посвященные снятию блокады Ленинграда и хлебной нормы в 125 граммов, приготовленной по блокадному рецепту. Закончится мероприятие возложением цветов к Вечному огню.

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