Гидромет: во вторник 23 января морозная погода сохранится

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Морозная погода сохранится в Беларуси во вторник 23 января, местами по стране еще будут наблюдаться туманы, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Накануне синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных туманов, которые ухудшат видимость на дорогах страны до 100−500 метров.

«Во вторник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Утром на большей части территории, днем в отдельных районах туман, местами изморозь», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что на отдельных участках дорог Беларуси во вторник будет гололедица. Максимальная температура воздуха днем составит от -5 до -11°C.

В Минске утром термометры покажут -12..-13°C, днем — около -8°C, к вечеру температура воздуха понизится до -10°C.