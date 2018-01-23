Гидромет: во вторник 23 января морозная погода сохранится
По информации Гидромета, уже к среде морозы в Беларуси ослабнут, а в четверг 25 января температура воздуха поднимется до 0 °C.
По информации Гидромета, уже к среде морозы в Беларуси ослабнут, а в четверг 25 января температура воздуха поднимется до 0 °C.
МИНСК, 23 янв — Sputnik. Морозная погода сохранится в Беларуси во вторник 23 января, местами по стране еще будут наблюдаться туманы, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
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«Во вторник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Утром на большей части территории, днем в отдельных районах туман, местами изморозь», — сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что на отдельных участках дорог Беларуси во вторник будет гололедица. Максимальная температура воздуха днем составит от -5 до -11°C.
В Минске утром термометры покажут -12..-13°C, днем — около -8°C, к вечеру температура воздуха понизится до -10°C.
По информации Гидромета, уже к среде морозы в Беларуси ослабнут, а в четверг 25 января температура воздуха поднимется до 0 °C.