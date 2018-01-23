Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
Женщина родила в поезде по пути из Сибири на Кубань
В Польше осквернили памятник советским солдатам
Вера Брежнева выглядит ровесницей 16-летней дочери
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
В Сети опубликован снимок гигантской установки залпового огня
США боятся, что КНР передала РФ секретные данные
Как жена Шнурова выглядит без макияжа
Дженнифер Лопез выступила на сцене в откровенном красном боди
Белый купальник: стройная Утяшева показала фигуру - СМИ
Получивший ранение в висок стрелок РФ Давыдов умер
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
12Православные верующие отпраздновали Крещение
08:43 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургские дорожники возьмутся за скользкие тротуары

И засыпят их щебнем.

Дорожные службы уральской столицы сосредоточатся на очистке тротуаров от наледи. Об этом в эфире «Открытой студии. Екатеринбург» сообщил замглавы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

По его словам, расчищать тротуары будут до асфальта, а, пока эта работа ведется, скользкие улицы засыплют мелкофракциронным щебнем. «Это очень хороший с точки зрения экологии материал. К тому же он очень хорошо убирается и имеет низкую пыльность», — заявил вице-мэр.

Он также отметил, что ежесуточно наводить лоск на городских улицах выходят около 350 единиц техники и 700 рабочих. Благодаря их усилиям и малым осадкам (выпало всего 35% от годовой нормы) большая часть снега с обочин уже вывезена, а улично-дорожная сеть приведена в порядок, передает «Уралинформбюро».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Мэрия Екатеринбурга заплатит водителю 130 тысяч за поврежденное авто
Эрдоган заявил о планах дойти до конца в Африне
Трамп прервал трехдневную паузу в работе правительства США
Российским спортсменам не разрешили задать вопросы Родченкову
В России во время ЧМ могут остановиться опасные производства
Австрия оспорит строительство Россией атомной станции в Венгрии
Россия ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран
В СК сообщили о задержании главы кировского УГИБДД
Спорт
Родченков дает показания против России В понедельник в Спортивном арбитражном суде состоялись слушания по делам российских конькобежцев, на которых выступал и Григорий Родченков
Авто
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado Специально для рынка Великобритании японская марка выпустила упрощенную модификацию под названием Utility
Hi-Tech
«Умный магазин» Amazon откроется для посетителей Будущее наступило. Открылся первый в мире магазин без продавцов и очередей
Кино
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети» Продюсер Юрий Аксюта объявил состав жюри и ведущих пятого сезона музыкального проекта
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
8 модных брендов, которые сказали меху «нет» Мы вспоминаем ветеранов движения за права животных, а заодно новичков.
Дети
Рэпер Мот впервые стал отцом Поклонники поздравили музыканта в соцсетях.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь