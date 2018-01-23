Екатеринбургские дорожники возьмутся за скользкие тротуары

Дорожные службы уральской столицы сосредоточатся на очистке тротуаров от наледи. Об этом в эфире «Открытой студии. Екатеринбург» сообщил замглавы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

По его словам, расчищать тротуары будут до асфальта, а, пока эта работа ведется, скользкие улицы засыплют мелкофракциронным щебнем. «Это очень хороший с точки зрения экологии материал. К тому же он очень хорошо убирается и имеет низкую пыльность», — заявил вице-мэр.