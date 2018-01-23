Ледовый городок на набережной закрылся из-за морозов

«По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки и следующие дни в Новосибирске ожидается понижение температуры до 40 градусов мороза. В связи с этим Ледовый городок на Михайловской набережной работать не будет. Работа Ледового городка возобновится на следующей неделе!» — говорится в сообщении организаторов.
Ледовый городок открылся в Новосибирске перед самым Новым годом, 30 декабря. Набережную украсили скульптуры по мотивам русских сказок, а главным ледяным объектом стала «Боярская горка», высота которой 11 метров, длина — около 70 метров.
Несмотря на то, что новогодние праздники давно миновали, Ледовый городок по-прежнему радует новосибирцев и будет делать это до самого окончания зимы. Например, на 28 января, 1 и 4 февраля запланировано проведение чемпионата «Хрустальная ледянка» по скоростному спуску с горы. Время проведения — с 13.00 до 20.00.
Обычное время работы Ледового городка — ежедневно с 11.00 до 22.00. Цена взрослого билета — 250 рублей, дети до 7 лет бесплатно.
Организаторы отмечают популярность Ледового городка не только у новосибирцев, но и у остальных сибиряков — жителей Томска, Барнаула, Кемерова, Новокузнецка. В январе городок посетил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников вместе со своей семьей.