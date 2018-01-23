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08:44 (мск), источник: VN.ru

Ледовый городок на набережной закрылся из-за морозов

Сильные морозы послужили причиной закрытия Ледового городка на Михайловской набережной Новосибирска. Однако организаторы обещают, что во время потепления, ожидаемого на следующей неделе, городок вновь откроется для посетителей.

«По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки и следующие дни в Новосибирске ожидается понижение температуры до 40 градусов мороза. В связи с этим Ледовый городок на Михайловской набережной работать не будет. Работа Ледового городка возобновится на следующей неделе!» — говорится в сообщении организаторов.

Ледовый городок открылся в Новосибирске перед самым Новым годом, 30 декабря. Набережную украсили скульптуры по мотивам русских сказок, а главным ледяным объектом стала «Боярская горка», высота которой 11 метров, длина — около 70 метров.

Несмотря на то, что новогодние праздники давно миновали, Ледовый городок по-прежнему радует новосибирцев и будет делать это до самого окончания зимы. Например, на 28 января, 1 и 4 февраля запланировано проведение чемпионата «Хрустальная ледянка» по скоростному спуску с горы. Время проведения — с 13.00 до 20.00.

Обычное время работы Ледового городка — ежедневно с 11.00 до 22.00. Цена взрослого билета — 250 рублей, дети до 7 лет бесплатно.

Организаторы отмечают популярность Ледового городка не только у новосибирцев, но и у остальных сибиряков — жителей Томска, Барнаула, Кемерова, Новокузнецка. В январе городок посетил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников вместе со своей семьей.

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Ледовый городок на набережной закрылся из-за морозов
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