Андрей Травников поздравил с 55-летием новосибирский Хогвартс

«В Новосибирске многие вещи делались впервые в мире, в том числе и в сфере образования. Сегодня мы удивляемся такому стратегическому видению легендарного ученого Михаила Лаврентьева. Действительно, здесь была создана первая специализированная физматшкола не только в СССР, но и во всем мире. Этот опыт был настолько успешным, что его растиражировали и в нашей стране и за ее пределами», — сказал Андрей Травников.

Сегодня ученые и бизнесмены, которые в далеком 1963 году стали первыми учениками ФМШ, рассказывают свои истории об особенностях учебы, как это повлияло на их жизнь, кто сегодня занимает ответственный пост или руководит бизнесом. Школа-интернат носит имя основателя, академика Михаила Лаврентьева. Он настаивал на том, чтобы идея обучать одаренных детей со всей страны в особых условиях и атмосфере была реализована.

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