Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Светлана Зейналова станет мамой во второй раз
Фотосессия американской семьи насмешила весь мир
Кристина Орбакайте выглядит в два раза моложе своих лет
Бицепс Афродиты: как выглядит самая накачанная девушка планетыКогда-то она весила 39 килограммов. Сейчас ее называют «Железной русской», «Миссис Сталь», «подругой Халка»
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
США опасаются, что разведка КНР передала РФ секретные сведения
В Западной Украине массово меняют имена на русские
Как жена Шнурова выглядит без макияжа
Дженнифер Лопез выступила на сцене в откровенном красном боди
Белый купальник: стройная Утяшева показала фигуру - СМИ
Получивший ранение в висок стрелок РФ Давыдов умер
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
12Православные верующие отпраздновали Крещение
08:45 (мск), источник: VN.ru

Андрей Травников поздравил с 55-летием новосибирский Хогвартс

Физико-математической школе НГУ 55 лет. В понедельник, 22 января, поздравления звучали от руководителя Новосибирской области Андрея Травникова, депутатов и выпускников прошлых лет.

«В Новосибирске многие вещи делались впервые в мире, в том числе и в сфере образования. Сегодня мы удивляемся такому стратегическому видению легендарного ученого Михаила Лаврентьева. Действительно, здесь была создана первая специализированная физматшкола не только в СССР, но и во всем мире. Этот опыт был настолько успешным, что его растиражировали и в нашей стране и за ее пределами», — сказал Андрей Травников.

Сегодня ученые и бизнесмены, которые в далеком 1963 году стали первыми учениками ФМШ, рассказывают свои истории об особенностях учебы, как это повлияло на их жизнь, кто сегодня занимает ответственный пост или руководит бизнесом. Школа-интернат носит имя основателя, академика Михаила Лаврентьева. Он настаивал на том, чтобы идея обучать одаренных детей со всей страны в особых условиях и атмосфере была реализована.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня физико-математическая школа — это более 500 ребят, обучающихся по системе интерната и 260 высококвалифицированных преподавателей, многие с ученой степенью. По задумке родоначальников, ФМШ должна была стать первым звеном системы воспитания научных кадров, дальше — учеба в НГУ и работа в академии наук. Спустя годы, становится очевидно: задуманное удалось реализовать. Физмат школа стала альма-матер для нескольких тысяч кандидатов наук, более 500 выпускников защитили докторские диссертации. А сама система образования стала прообразом для активно внедряемых сегодня инженерных классов. Поздравительные телеграммы физматшколе отправили директор ФСБ России, председатель Совета Федерации и другие высокие государственные деятели.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ледовый городок на набережной закрылся из-за морозов
Эрдоган заявил о планах дойти до конца в Африне
Трамп прервал трехдневную паузу в работе правительства США
Российским спортсменам не разрешили задать вопросы Родченкову
В России во время ЧМ могут остановиться опасные производства
Австрия оспорит строительство Россией атомной станции в Венгрии
Россия ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран
В СК сообщили о задержании главы кировского УГИБДД
Спорт
Родченков дает показания против России В понедельник в Спортивном арбитражном суде состоялись слушания по делам российских конькобежцев, на которых выступал и Григорий Родченков
Авто
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado Специально для рынка Великобритании японская марка выпустила упрощенную модификацию под названием Utility
Hi-Tech
«Умный магазин» Amazon откроется для посетителей Будущее наступило. Открылся первый в мире магазин без продавцов и очередей
Кино
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети» Продюсер Юрий Аксюта объявил состав жюри и ведущих пятого сезона музыкального проекта
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
8 модных брендов, которые сказали меху «нет» Мы вспоминаем ветеранов движения за права животных, а заодно новичков.
Дети
Рэпер Мот впервые стал отцом Поклонники поздравили музыканта в соцсетях.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь