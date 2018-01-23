Андрей Травников поздравил с 55-летием новосибирский Хогвартс

«В Новосибирске многие вещи делались впервые в мире, в том числе и в сфере образования. Сегодня мы удивляемся такому стратегическому видению легендарного ученого Михаила Лаврентьева. Действительно, здесь была создана первая специализированная физматшкола не только в СССР, но и во всем мире. Этот опыт был настолько успешным, что его растиражировали и в нашей стране и за ее пределами», — сказал Андрей Травников.
Сегодня ученые и бизнесмены, которые в далеком 1963 году стали первыми учениками ФМШ, рассказывают свои истории об особенностях учебы, как это повлияло на их жизнь, кто сегодня занимает ответственный пост или руководит бизнесом. Школа-интернат носит имя основателя, академика Михаила Лаврентьева. Он настаивал на том, чтобы идея обучать одаренных детей со всей страны в особых условиях и атмосфере была реализована.
Сегодня физико-математическая школа — это более 500 ребят, обучающихся по системе интерната и 260 высококвалифицированных преподавателей, многие с ученой степенью. По задумке родоначальников, ФМШ должна была стать первым звеном системы воспитания научных кадров, дальше — учеба в НГУ и работа в академии наук. Спустя годы, становится очевидно: задуманное удалось реализовать. Физмат школа стала альма-матер для нескольких тысяч кандидатов наук, более 500 выпускников защитили докторские диссертации. А сама система образования стала прообразом для активно внедряемых сегодня инженерных классов. Поздравительные телеграммы физматшколе отправили директор ФСБ России, председатель Совета Федерации и другие высокие государственные деятели.