В семи городах и районах Челябинской области отменили занятия школьникам
В Челябинской области в семи муниципалитетах отменили занятия для школьников в связи с морозами.
В Челябинской области в семи муниципалитетах отменили занятия для школьников в связи с морозами.
В Коркино уроки отменены с 1 по 8 класс первой и второй смены. Утром в городе столбик термометра показывал минус 27 градусов, ветер
В Кыштыме школьники не учатся с 1 по 7 включительно первой смены. Средняя температура наружного воздуха по Кыштыму утром составляла минус 26 градусов.
В Озерске отменены занятия с 1 по 4 классы включительно во всех школах округа.
В Магнитогорске не учатся школьники с 1 по 4 класс первой смены
В Троице отменены занятия в школах первой смены с 1 по 9 класс включительно. Утром столбик термометра показывал минус 28,3 градуса при ветре 2−6 метров в секунду.
В Брединском районе сидят дома школьники с 1 по 4 класс. Утром температура воздуха составила минус 24,6 градусов при ветре 4−6 метров в секунду.
Напомним, в Челябинске отменены занятия для школьников с 1 по 7 класс первой и второй смены.
По данным челябинского гидрометцентра, морозная погода в регионе сохранится до конца рабочей недели. В ночные часы ожидается до минус 25−30 градусов.