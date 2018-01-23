В семи городах и районах Челябинской области отменили занятия школьникам

В Коркино уроки отменены с 1 по 8 класс первой и второй смены. Утром в городе столбик термометра показывал минус 27 градусов, ветер юго-восточный 3 метра в секунду.

В Кыштыме школьники не учатся с 1 по 7 включительно первой смены. Средняя температура наружного воздуха по Кыштыму утром составляла минус 26 градусов.

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В Озерске отменены занятия с 1 по 4 классы включительно во всех школах округа.

В Магнитогорске не учатся школьники с 1 по 4 класс первой смены из-за сильного ветра и морозов.

В Троице отменены занятия в школах первой смены с 1 по 9 класс включительно. Утром столбик термометра показывал минус 28,3 градуса при ветре 2−6 метров в секунду.

В Брединском районе сидят дома школьники с 1 по 4 класс. Утром температура воздуха составила минус 24,6 градусов при ветре 4−6 метров в секунду.

Напомним, в Челябинске отменены занятия для школьников с 1 по 7 класс первой и второй смены.