МЧС Башкирии предупреждает о метелях и ухудшении видимости на дорогах
Ветер усилится до 20м/с.
Ветер усилится до 20м/с.
Синоптики сообщают, что 23 января по Башкирии в отдельных районах ожидается метель. Ветер будет восточный,
В связи с этим республиканское МЧС рекомендует держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций. Водителям следует соблюдать большую дистанцию с впереди идущим автомобилем и снижать скорость, если на дороге пешеходы.
Пешеходам нужно внимательно переходить дорогу вблизи движущихся машин, в условиях плохой видимости.