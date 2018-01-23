МЧС Башкирии предупреждает о метелях и ухудшении видимости на дорогах

Синоптики сообщают, что 23 января по Башкирии в отдельных районах ожидается метель. Ветер будет восточный, юго-восточный 7−12 м/с, порывы до 15−20 м/с. Днем на отдельных участках автодорог ожидается ухудшение видимости до 500−1000м и снежные заносы.

В связи с этим республиканское МЧС рекомендует держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций. Водителям следует соблюдать большую дистанцию с впереди идущим автомобилем и снижать скорость, если на дороге пешеходы.