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08:41 (мск), источник: АиФ Уфа

МЧС Башкирии предупреждает о метелях и ухудшении видимости на дорогах

Ветер усилится до 20м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 71% 759 мм рт. ст. 5 м/с

Синоптики сообщают, что 23 января по Башкирии в отдельных районах ожидается метель. Ветер будет восточный, юго-восточный 7−12 м/с, порывы до 15−20 м/с. Днем на отдельных участках автодорог ожидается ухудшение видимости до 500−1000м и снежные заносы.

В связи с этим республиканское МЧС рекомендует держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций. Водителям следует соблюдать большую дистанцию с впереди идущим автомобилем и снижать скорость, если на дороге пешеходы.

Пешеходам нужно внимательно переходить дорогу вблизи движущихся машин, в условиях плохой видимости.

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