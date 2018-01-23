Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Найдено спасение от измен
10 вещей, о которых мечтали девочки в 90-е
Из СИЗО с намеками: муж перешел к угрозам девушке "без рук"
Как русалка: Кристина Асмус устроила фотосессию в воде
Бицепс Афродиты: как выглядит самая накачанная девушка планетыКогда-то она весила 39 килограммов. Сейчас ее называют «Железной русской», «Миссис Сталь», «подругой Халка»
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
В Сети опубликован снимок гигантской установки залпового огня
США боятся, что КНР передала РФ секретные данные
Как жена Шнурова выглядит без макияжа
Дженнифер Лопез выступила на сцене в откровенном красном боди
Белый купальник: стройная Утяшева показала фигуру - СМИ
Получивший ранение в висок стрелок РФ Давыдов умер
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
9Умер Михаил Державин
08:50 (мск), источник: Новости Воронежа

Утром во вторник после снегопада улицы Воронежа сковали пробки в 10 баллов

Горожане стоят в заторах и оставляют ироничные комментарии.

Источник: Новости Воронежа

Уже несколько дней подряд в Воронеже снегопад. Настоящая зимняя погода провоцирует большие пробки в часы пик. К 8:10 вторника, 23 января, город сковали пробки в 10 баллов.

Большой затор традиционно на Московском проспекте, улице Шишкова, Урицкого, 45 Стрелковой Дивизии. Также стоит 9 Января. Дороги почти остановились по направлению к центру города.

Также большая пробка на улице Ленина — от «Динамо» до остановки «Работница».

На левом берегу затор на улице Новосибирской в сторону ВОГРЭСовского моста. А также стоит улица Остужева от микрорайона больницы «Электроника» до Остужевского кольца.

Возмущенные водители пишут множество комментариев в сервисе «Яндекс. Пробки». Так, один из горожан в Коминтерновском районе стоит в пробке и горько сожалеет о покупке там квартиры.

«Пока скидывать хату на Шишкова», — пишет другой водитель, застрявший в пробке.

«Кто рано встает, тот в Северном живет», — грустно констатиреут другой местный житель.

«Вот и 10 баллов», — грустно констатирует еще один горожанин из пробки.

«У меня бензин кончается», — панически пишет автомобилист, застрявший в заторе на улице Шишкова.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Утром во вторник после снегопада улицы Воронежа сковали пробки в 10 баллов
Воронежец ночами выгоняет детей на улицу и оставляет их голодными
Эрдоган заявил о планах дойти до конца в Африне
Трамп прервал трехдневную паузу в работе правительства США
Российским спортсменам не разрешили задать вопросы Родченкову
В России во время ЧМ могут остановиться опасные производства
Австрия оспорит строительство Россией атомной станции в Венгрии
Россия ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран
В СК сообщили о задержании главы кировского УГИБДД
Спорт
Родченков дает показания против России В понедельник в Спортивном арбитражном суде состоялись слушания по делам российских конькобежцев, на которых выступал и Григорий Родченков
Авто
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado Специально для рынка Великобритании японская марка выпустила упрощенную модификацию под названием Utility
Hi-Tech
«Умный магазин» Amazon откроется для посетителей Будущее наступило. Открылся первый в мире магазин без продавцов и очередей
Кино
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети» Продюсер Юрий Аксюта объявил состав жюри и ведущих пятого сезона музыкального проекта
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
8 модных брендов, которые сказали меху «нет» Мы вспоминаем ветеранов движения за права животных, а заодно новичков.
Дети
Рэпер Мот впервые стал отцом Поклонники поздравили музыканта в соцсетях.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь