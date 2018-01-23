Утром во вторник после снегопада улицы Воронежа сковали пробки в 10 баллов

Источник: Новости Воронежа

Уже несколько дней подряд в Воронеже снегопад. Настоящая зимняя погода провоцирует большие пробки в часы пик. К 8:10 вторника, 23 января, город сковали пробки в 10 баллов.

Большой затор традиционно на Московском проспекте, улице Шишкова, Урицкого, 45 Стрелковой Дивизии. Также стоит 9 Января. Дороги почти остановились по направлению к центру города.

Также большая пробка на улице Ленина — от «Динамо» до остановки «Работница».

На левом берегу затор на улице Новосибирской в сторону ВОГРЭСовского моста. А также стоит улица Остужева от микрорайона больницы «Электроника» до Остужевского кольца.

Возмущенные водители пишут множество комментариев в сервисе «Яндекс. Пробки». Так, один из горожан в Коминтерновском районе стоит в пробке и горько сожалеет о покупке там квартиры.

«Пока скидывать хату на Шишкова», — пишет другой водитель, застрявший в пробке.

«Кто рано встает, тот в Северном живет», — грустно констатиреут другой местный житель.

«Вот и 10 баллов», — грустно констатирует еще один горожанин из пробки.