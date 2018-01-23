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08:55 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Школьники Хабаровска создают новый облик города

Молодежь разработала проекты, которые обновят городское пространство.

В Тихоокеанском государственном университете при поддержке краевого Министерства ЖКХ прошел первый этап воркшопа «Общественные пространства — пространства для общения», организованный институтом архитектуры и дизайна (ИАиД) ТОГУ. В ходе мероприятия хабаровские школьники, более 100 человек, разработали 6 проектов комфортных общественных пространств.

— Принять участие в «мозговом штурме» собрались студенты, преподаватели и школьники из 12 образовательных учреждений. Ребятам рассказали о 6 проблемных территориях города, это преимущественно заброшенные скверы, невзрачные пустыри в разных частях города. Мы постарались выбрать участки, которые по расположению близки школьникам. Ведь чаще всего здесь играют именно дети, а взрослые просто пробегают с работы-на работу. Именно поэтому ребятам было предложено создать такое городское пространство, в котором бы хотелось жить и гулять с удовольствием, ведь любовь к своему краю начинается со двора и соседнего сквера — прокомментировала ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель директора института архитектуры и дизайна ТОГУ по науке Алина Иванова.

За 2 часа школьники разработали варианты решений. Оптимизировать работу и сосредоточиться на поставленных задачах им помогали старшекурсники. С помощью макетов, эскизов и мастер-планов будущие специалисты наглядно показали, как можно из неприметной территории создать привлекательное место для отдыха и развлечений горожан. Все разработанные проекты были достойны внимания, однако отмечены жюри были лишь четыре. Финальный этап воркшопа, во время которого будет выбрана одна работа-победитель, пройдет 10 февраля. Лучший проект школьников будет реализован.

— Проект будет развиваться и дальше. Ведь именно такие практики вовлеченного проектирования помогают создать действительно комфортную среду, — дополнила Алина Иванова.

Напомним, как ранее сообщало агентство, 18 марта, в день выборов Президента России, жителям Хабаровска в числе четырех муниципальных образований края впервые будет предложено на избирательных участках самим выбрать территории, по их мнению, нуждающиеся в благоустройстве, и уже разработанные дизайн-проекты, которые реализуют в рамках программы приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

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