Школьники Хабаровска создают новый облик города
Молодежь разработала проекты, которые обновят городское пространство.
Молодежь разработала проекты, которые обновят городское пространство.
В Тихоокеанском государственном университете при поддержке краевого Министерства ЖКХ прошел первый этап воркшопа «Общественные пространства — пространства для общения», организованный институтом архитектуры и дизайна (ИАиД) ТОГУ. В ходе мероприятия хабаровские школьники, более 100 человек, разработали 6 проектов комфортных общественных пространств.
— Принять участие в «мозговом штурме» собрались студенты, преподаватели и школьники из 12 образовательных учреждений. Ребятам рассказали о 6 проблемных территориях города, это преимущественно заброшенные скверы, невзрачные пустыри в разных частях города. Мы постарались выбрать участки, которые по расположению близки школьникам. Ведь чаще всего здесь играют именно дети, а взрослые просто пробегают с
— Проект будет развиваться и дальше. Ведь именно такие практики вовлеченного проектирования помогают создать действительно комфортную среду, — дополнила Алина Иванова.
Напомним, как ранее сообщало агентство, 18 марта, в день выборов Президента России, жителям Хабаровска в числе четырех муниципальных образований края впервые будет предложено на избирательных участках самим выбрать территории, по их мнению, нуждающиеся в благоустройстве, и уже разработанные