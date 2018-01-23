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08:43 (мск), источник: Publika.md

Молдавская митрополия разработала собственные флаг и герб

Молдавская митрополия разработала собственные флаг и герб. Теперь готовит регламент их использования — без такого документа эти атрибуты не могут быть представлены на утверждение Национальной комиссии по геральдике.

Источник: Publika.md

«Церковное сообщество имеет статус митрополии, поэтому было решено использовать эти символы», сказал секретарь Молдавской митрополии Вадим Кейбаш.

Основные цвета флага — синий белый и красный. Посередине полотнища — образ Рождества Христова.

«В центре флага — этот серебристый щит, через него тянется красный пояс, обвивающий икону Рождения Спасителя», сказал секретарь Молдавской митрополии Вадим Кейбаш.

Герб задуман в тех же цветах, что и флаг, но на него решили поместить образ Святого Штефана Великого.

«На щите позолоченная митра, а в основе композиции — архирейский посох и золотой крест. Добавлены икона Святого Штефана чел Маре и Богородицы», сказал секретарь Молдавской митрополии Вадим Кейбаш.

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