Красноярская группа «Яхонт» выступила в Сирии

Sibnovosti.ru связались с солистом группы «Яхонт» Алексеем Орловым — он вместе с коллективом сейчас как раз возвращается домой. По словам Орлова, первое время на базе Хмеймим красноярским артистам было не по себе, но в целом они чувствовали себя в безопасности.

Sibnovosti.ru связались с солистом группы «Яхонт» Алексеем Орловым — он вместе с коллективом сейчас как раз возвращается домой. По словам Орлова, первое время на базе Хмеймим красноярским артистам было не по себе, но в целом они чувствовали себя в безопасности.

«Мы выступали на военной базе, где совсем недавно был налет беспилотников. После этого события мы были первые из артистов, кто прилетел. Видны были последствия, повреждения от этого налета. Конечно, было не по себе, когда ночью заходили на посадку на военном борту без огней, чтоб не засекли и также улетали. Каждые 20−30 мин наши боевые самолеты вылетали на задания. Сначала гул от взлета этих бортов настораживал, потом привыкли. В принципе, чувствуешь себя там в безопасности, видя мощь и дисциплину наших ВС. После концерта военнослужащие и персонал подходили и благодарили», — рассказал Sibnovosti.ru Алексей Орлов.