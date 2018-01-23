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08:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярская группа «Яхонт» выступила в Сирии

Минобороны восхитил патриотический репертуар.

Красноярская группа «Яхонт» выступила на российской военной базе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.

Музыканты выступили 21 января. Они дали большой концерт для российских военнослужащих.

«Это первый случай, когда департамент культуры Министерства обороны РФ пригласил для выступления в Сирию музыкальный коллектив из Красноярского края. “Яхонт” был выбран благодаря богатому репертуару из патриотических композиций. Российские военнослужащие остались в восторге от концерта, особенно им понравились авторские песни группы», — говорится в сообщении.

Sibnovosti.ru связались с солистом группы «Яхонт» Алексеем Орловым — он вместе с коллективом сейчас как раз возвращается домой. По словам Орлова, первое время на базе Хмеймим красноярским артистам было не по себе, но в целом они чувствовали себя в безопасности.

«Мы выступали на военной базе, где совсем недавно был налет беспилотников. После этого события мы были первые из артистов, кто прилетел. Видны были последствия, повреждения от этого налета. Конечно, было не по себе, когда ночью заходили на посадку на военном борту без огней, чтоб не засекли и также улетали. Каждые 20−30 мин наши боевые самолеты вылетали на задания. Сначала гул от взлета этих бортов настораживал, потом привыкли. В принципе, чувствуешь себя там в безопасности, видя мощь и дисциплину наших ВС. После концерта военнослужащие и персонал подходили и благодарили», — рассказал Sibnovosti.ru Алексей Орлов.

Добавим, что в Красноярск группа вернется сегодня вечером.

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Красноярская группа «Яхонт» выступила в Сирии
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