Городской образовательный форум стартует в Иркутске

Он пройдёт в научной библиотеке имени Распутина. Ожидается более восьми тысяч участников — педагоги, школьники, родители, работники и воспитанники детских домов. Будут дискуссии на различные темы, среди которых развитие успеваемости учащихся, робототехника и нанотехнологии. Также пройдут презентация книги «Школьное религиоведение» и выставка детского технического творчества. Завершится форум 29 января.