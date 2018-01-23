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08:49 (мск), источник: Вести Иркутск

Городской образовательный форум стартует в Иркутске

Сегодня в Иркутске стартует городской образовательный форум.

Источник: AP 2018

Сегодня в Иркутске стартует городской образовательный форум.

Он пройдёт в научной библиотеке имени Распутина. Ожидается более восьми тысяч участников — педагоги, школьники, родители, работники и воспитанники детских домов. Будут дискуссии на различные темы, среди которых развитие успеваемости учащихся, робототехника и нанотехнологии. Также пройдут презентация книги «Школьное религиоведение» и выставка детского технического творчества. Завершится форум 29 января.

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