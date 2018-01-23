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08:55 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцы пожаловались на огромную сосульку на улице Куколкина

Горожане рассказали в соцсетях об опасной сосульке, которая появилась на крыше одного из домов, расположенного в центре Воронежа. Фото огромной надели было опубликовано в Сети накануне вечером, 22 января.

Сосульку, длина которой заняла целый этаж, сфотографировал житель города. Как отметил молодой человек, ледяной нарост образовался на доме № 5 по улице Куколкина, прямо напротив Центрального рынка. По словам воронежца, точно такую же картину он наблюдал и в прошлом году.

В комментариях многие пользователи отметили, что наледь подобных размеров крайне опасна. Некоторые посоветовали жильцам написать об инциденте в управляющую компанию или сбить сосульку самим.

Между тем, накануне, 22 января, в облправительстве обсудили методы борьбы с опасной наледью. В администрации отметили, что только в областном центре насчитывается более 4 000 домов, конструкции крыш которых предполагают образование наледи. Врио губернатора Александр Гусев отметил, что крыши должны быть приведены в надлежащее состояние в течение двух недель.

Также временный глава облправительства заявил, что в случае выявления недобросовестной работы УК, информация должна оперативно передаваться в контрольно-надзорные органы.

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