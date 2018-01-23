В Волгоградской области на выборы готовятся 3500 общественных наблюдателей

Соглашения подписаны с крупными общественными организациями региона: отделениями «Российских студенческих отрядов» и движения «Бессмертный полк». В церемонии подписания принял участие Уполномоченный по правам человека в Волгоградском регионе Валерий Ростовщиков.

Как уже сообщал РИАЦ, первые 16 соглашений о сотрудничестве с ОПВО уже подписали представители самых крупных общественных организаций региона. Целью их является подготовка общественных наблюдателей на выборы Президента РФ. Обучением займется Общественная палата, которая выступает единой платформой для всех общественных организаций, выдвигающих наблюдателей на предстоящие выборы. В процессе обучения самое активное участие примет облизбирком, а добровольцев предоставят общественные организации, подписавшие соглашение.

Председатель ОПВО Татьяна Гензе отметила важность миссии, которую на общественные палаты возложил Президент России Владимир Путин.

«Это новое для нас дело и большая ответственность, избирательное право волгоградцев должно быть реализовано в полном объёме», — заявила она.

Общественникам предстоит крайне непростая задача. В день выборов в области откроются 1540 участков. Учитывая, что на каждом должно быть как минимум два общественных наблюдателя, получается, что к 18 марта необходимо подготовить около 3,5 тысяч человек, способных обеспечить свободное волеизъявление избирателей. Однако, судя по сегодняшним выступлениям, сложности и трудности присутствующих не пугают.

Об этом говорили и руководители региональных отделений «Бессмертного полка» и «Российских студенческих отрядов» Ярослав Князев и Александр Шейкин. Организации крупные, активисты проживают практически в каждом районе области. Таким образом, избирательные участки полностью будут находиться в зоне общественного контроля. Тем более что молодые люди, по словам руководителей, исполнены желания сами исполнить своё патриотический и гражданский долг и помочь другим.