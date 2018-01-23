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18:13 (мск), источник: Newsroom24.ru

Нижегородская епархия намерена построить часовню в парке «Дубки»

Повторная заявка на предоставление участка под строительство религиозного объекта была подана в конце 2017 года.

Нижегородская епархия намерена построить часовню в парке «Дубки». По словам председателя союза попечительских советов парков Нижнего Новгорода Марии Поповой, повторная заявка на предоставление участка под строительство религиозного объекта была подана в комиссию по инвестиционной политике и земельным отношениям в конце 2017 года.

Попова отметила, что в новой заявке площадь запрошенного участка составляет 1 тыс. кв. м (вместо 1,5 тыс кв. м., указанных в первом заявлении епархии). Ее рассмотрение запланировано в феврале 2018 года.

«Строительство любого религиозного объекта противоречит назначению парка как места активного отдыха горожан. Так, например, в случае строительства часовни, имеющаяся в “Дубках” лыжня будет урезана», — сказала общественный деятель.

Кроме того, по ее словам, появление данного объекта на территории парка «Дубки» будет противоречить проекту «Формирование комфортной городской среды», не предполагающему религиозного строительства на парковой территории.

«Мы намерены добиться изменений в законе и исключения нормы, разрешающей религиозную застройку озелененных территорий», — подытожила Мария Попова.

Напомним, что в октябре 2017 года Нижегородская епархия подавала заявку на строительство храма в честь иконы Божией матери «Избавление от бед страждующих» в парке «Дубки».

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