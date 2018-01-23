В области на местах военных госпиталей установят 186 памятных табличек

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального отделения «Единой России», всего до мая 2018 года в области установят 186 памятных табличек на местах, где находились военные, полевые и эвакуационные госпитали в период войны. В этом суть проекта «Молодой Гвардии Единой России».