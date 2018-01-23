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18:15 (мск), источник: РИАЦ

В области на местах военных госпиталей установят 186 памятных табличек

На фасаде школы № 62 Красноармейского района Волгограда установлена памятная табличка. Она извещает, что в этом здании в период Сталинградской битвы размещался военный госпиталь.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального отделения «Единой России», всего до мая 2018 года в области установят 186 памятных табличек на местах, где находились военные, полевые и эвакуационные госпитали в период войны. В этом суть проекта «Молодой Гвардии Единой России».

В регионе проведена кропотливая работа по поиску местонахождения бывших военных госпиталей. По мнению организаторов, это мероприятие будет способствовать развитию патриотизма среди молодого поколения и поможет развить и углубить знания об истории и культуре России.

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