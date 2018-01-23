В области на местах военных госпиталей установят 186 памятных табличек
На фасаде школы № 62 Красноармейского района Волгограда установлена памятная табличка. Она извещает, что в этом здании в период Сталинградской битвы размещался военный госпиталь.
На фасаде школы № 62 Красноармейского района Волгограда установлена памятная табличка. Она извещает, что в этом здании в период Сталинградской битвы размещался военный госпиталь.
Как сообщили РИАЦ в
В регионе проведена кропотливая работа по поиску местонахождения бывших военных госпиталей. По мнению организаторов, это мероприятие будет способствовать развитию патриотизма среди молодого поколения и поможет развить и углубить знания об истории и культуре России.