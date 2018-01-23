Воронежцев приглашают на бесплатные тренировки на свежем воздухе под руководством тренера в Центральном парке. Соответствующее объявление опубликовала администрация парка.

Занятия проходят еженедельно по субботам в 10:00 на площадке «Зарядка». Всех желающих ждут бег по пересечённой местности и функциональные упражнения под руководством тренера. Как отмечают организаторы акции, такие занятия наиболее эффективны в развитии общей выносливости и укрепления основных мышечных групп.