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18:34 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцев приглашают на бесплатные тренировки на свежем воздухе

Занятия проходят еженедельно в Центральном парке.

Воронежцев приглашают на бесплатные тренировки на свежем воздухе под руководством тренера в Центральном парке. Соответствующее объявление опубликовала администрация парка.

Занятия проходят еженедельно по субботам в 10:00 на площадке «Зарядка». Всех желающих ждут бег по пересечённой местности и функциональные упражнения под руководством тренера. Как отмечают организаторы акции, такие занятия наиболее эффективны в развитии общей выносливости и укрепления основных мышечных групп.

Уточнить какие-либо вопросы можно или здесь, или по телефону: 89038512992 — тренер Ирина.

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